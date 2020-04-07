العراق: فرض الحجر الصحي على 13 في أربيل جراء كورونا
بغداد- (أ ش أ):
أعلنت المديرية العامة للصحة بمحافظة (أربيل ) في "كردستان العراق " فرض الحجر الصحي على 13 منطقة بنطاق المحافظة؛ جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وقال المدير العام لصحة أربيل ، الدكتور دلوفان حسن - في تصريحات أوردتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء - إن عدد حالات الإصابة ب"كورونا " في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها ، فيما لاتزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة (أربيل).
وأضاف أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3095 شخصا، ولايزال هناك 679 شخصا في مراكز العزل الصحي.
وفي سياق متصل، أعلنت صحة النجف تماثل 8 مصابين بفيروس "كورونا" للشفاء، ومغادرتهم المستشفى ، بعد التأكد من شفائهم بشكل تام.
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