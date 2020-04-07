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العراق: فرض الحجر الصحي على 13 في أربيل جراء كورونا

12:39 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
العراق: فرض الحجر الصحي على 13 في أربيل جراء كورونا

أرشيفية

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت المديرية العامة للصحة بمحافظة (أربيل ) في "كردستان العراق " فرض الحجر الصحي على 13 منطقة بنطاق المحافظة؛ جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المدير العام لصحة أربيل ، الدكتور دلوفان حسن - في تصريحات أوردتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء - إن عدد حالات الإصابة ب"كورونا " في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها ، فيما لاتزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة (أربيل).

وأضاف أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3095 شخصا، ولايزال هناك 679 شخصا في مراكز العزل الصحي.

وفي سياق متصل، أعلنت صحة النجف تماثل 8 مصابين بفيروس "كورونا" للشفاء، ومغادرتهم المستشفى ، بعد التأكد من شفائهم بشكل تام.

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