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اليابان تقدم عقارا مضادا للأنفلونزا مجانا لعشرين دولة لديها إصابات بكورونا

11:15 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
اليابان تقدم عقارا مضادا للأنفلونزا مجانا لعشرين دولة لديها إصابات بكورونا

وزير الخارحية الياباني توشيميتسو موتيجي

طوكيو- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم توفير عقار افيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة؛ بهدف استخدامه لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن موتيجي قوله إن قائمة الدول العشرين التي ستتلقى الدواء، تشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإندونيسيا وإيران وميانمار والمملكة العربية السعودية وتركيا، كما أن 30 دولة أخرى أبدت اهتمامًا.

وتقدم اليابان أيضا لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منحة قدرها مليون دولار لشراء وتوزيع الدواء، المعروف أيضًا باسم "فافيبيرافير"، الذي تم تطويره من قبل شركة تابعة لشركة فوجيفيلم هولدنجز.

وقال باحثون في جامعة ووهان ومؤسسات أخرى في الصين إن الدواء كان فعالا مع مرضى فيروس كورونا، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة منه.

وتعتزم حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، زيادة مخزون أفيجان إلى إنتاج ثلاثة أضعاف الكمية الحالية لاستخدامها في علاج مليوني شخص من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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