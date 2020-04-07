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إسرائيل: إجمالي الوفيات بكورونا 59 حالة والإصابات 9006

10:59 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
إسرائيل: إجمالي الوفيات بكورونا 59 حالة والإصابات 9006

احد مصابي كورونا في إسرائيل

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية،اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 59، وعدد المصابين إلى 9006 حالات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الحكومة الإسرائيلية تتجه للمصادقة على فرض الإغلاق الشامل عشية عيد الفصح اليهودي، والذي سيدخل حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير.

ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.

وستمنح صلاحيات واسعة لسلطات إنفاذ القانون والشرطة لتنفيذ تعليمات فرض الإغلاق الشامل، بحيث ستحرر مخالفات لكل من لا يلتزم بالتعليمات والإجراءات وينتهك قرار الإغلاق.

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