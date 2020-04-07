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لأول مرة.. الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بـ"كورونا"

04:15 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
لأول مرة.. الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بـ"كورونا"

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى حصيلة يومية خالية من الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، فيما سجلت 32 إصابة جديدة، بحسب "سكاي نيوز".

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي سجل 32 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضًا من 39 إصابة جديدة في اليوم السابق.

وأضافت في بيان أن جميع الحالات المسجلة، الاثنين، هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي هو 81740 حتى يوم الاثنين.

ومع رفع القيود على حركة المرور في هوبي، بدأت ووهان تدريجيا إعادة فتح الحدود واستئناف تشغيل بعض خدمات المواصلات.

واستأنفت كل المطارات في هوبي بعض الرحلات المحلية، الأحد، باستثناء ووهان الذي ستستأنف الرحلات المحلية في الثامن من أبريل، في حين لا تزال الرحلات بين هوبي وبكين معلقة.

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