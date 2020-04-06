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بريطانيا تسجل ٤٣٩ وفاة جديدة بكورونا و3802 إصابة

05:59 م الإثنين 06 أبريل 2020
بريطانيا تسجل ٤٣٩ وفاة جديدة بكورونا و3802 إصابة

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، تسجيل 439 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.

وذكرت الوزارة، في بيان "إنه بحلول التاسعة صباح السادس من أبريل، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة".

وأضافت أنه "تم تسجيل إصابة 3802 شخص ليرتفع الإجمالي إلى 51608 حالة".

فيروس كورونا بريطانيا وزارة الصحة البريطانية

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