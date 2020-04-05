كردستان: إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في الإقليم بلغ 233 حالة

بغداد - أ ش أ

حذر وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق سامان برزنجي، اليوم الأحد، من خطورة الوضع وسرعة انتشار فيروس كورونا في الإقليم لاسيما مدينة أربيل، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 233 إصابة، و3 حالات وفاة، منها 32 حالة إصابة في حي واحد بمدينة.

ودعا برزنجي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية - جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والبقاء في منازلهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وعدم الاستماع إلى الأخبار والمعلومات غير الصحيحة التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي لأنها ليست معلومات رسمية.

وأشار إلى أن الفرق الطبية في مدينة أربيل مستمرة بتطهير وتعقيم الحي وإجراء الفحوصات اللازمة لسكان حي كاريزان للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح برزنجي أن حالات الشفاء من الإصابة بكورونا في كردستان وصلت إلى 85 حالة، 62 في السليمانية و17 في أربيل و6 حالات شفاء في دهوك، وأن الإقليم اتخذ إجراءات وقائية مسبقة ضد كورونا وطلب من المواطنين الابتعاد عن التجمعات.