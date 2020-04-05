بعد 7 أعوام في السجن.. إطلاق سراح المحامي الصيني وانج قوانتشانج

بكين- (د ب أ):

أُطلق سراح محامي حقوق الإنسان الصيني، وانج قوانتشانج من السجن، بعد قضاء عقوبته.

وذكرت زوجته، لي ونتشو، الأحد، أنه اتصل بها بعد إطلاق سراحه، وتم نقله لشقته في منطقة جينان بإقليم شاندونج.

وكان وانج من بين أكثر من 300 من المحامين والموظفين القانونيين والنشطاء وأقرباء، تم القاء القبض عليهم أو استجوابهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية منذ حملة صارمة في عام 2015 .

وتم اعتقاله في أغسطس 2015، لكن تلقى فقط عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، في جلسة مغلقة بالمحكمة في منطقة "تيانجين" في يناير 2019، بسبب "تخريب سلطة الدولة".

وكان وانج يعمل لصالح مكتب "فينجروي" للمحاماة المغلق الآن ، الذي كان يمثل عملاء مثل الناشط اي ويوي.

وتورط المحامي مرارا في قضايا ذات دوافع سياسية، تركزت على الحرية الدينية وحرية الصحافة والنزوح القسري.

وكان قد حكم على تشو شيفينج، مؤسس مكتب المحاماة بالسجن 7 سنوات.