العالم ينتظر.. الخريطة الزمنية لمحاولات إنتاج لقاح "كورونا"

ينتظر العالم بفارغ الصبر الوصول إلى لُقاح فعال يوقِف فيروس كورونا المُستجد الذي تجاوزت حصيلة الإصابات به عتبة المليون، مع تسجيل أكثر من 64 ألف حالة وفاة- الغالبية العُظمى منها في القارة العجوز، فيما تتواصل محاولات الباحثين والعلماء والشركات من شتى بِقاع الأرض للوصول إلى ذلك اللقاح في أسرع وقت ممكن.

في يناير الماضي، نشر علماء صينيون تسلسل الحمض النووي "الجينوم" للفيروس المُسبب للكارثة التي لا تزال تُكبّد العالم خسائر اقتصادية وبشرية فادحة، منذ بدأت رحلة انتشاره السامة من مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية في أواخر ديسمبر الماضي.

لكن وبخلاف عدم التوصل إلى لقاح إلى الآن، فإن ثمة عقبة تلوح في الأفق حتى إذا تم تطوير لُقاح هذا العام، مع وجود عمل هائل من أجل إنتاج كميات كبيرة منه، إضافة إلى عدم وجود ضمانات أن تسير تلك الجهود بسلاسة. الأمر الذي يعني واقعيًا أنه "لن يتوافر لقاح جاهز للاستخدام حتى منتصف عام 2021 على الأقل"، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يجري تطوير أكثر من 20 لقاحًا مُحتملًا للفيروس، بمشاركة ما لا يقل عن 35 شركة ومؤسسة أكاديمية في العالم، مع ترجيحات أن يستغرق ما بين 12 و18شهرًا، وهي عملية وُصِفت بـ"الاستثنائية"، إذ يستغرق في العادة بين 5 و10 أعوام في المتوسط، وذلك قبل أن يثبت فعاليته ويحصل على الموافقات اللازمة للتوزيع على نطاق واسع.

بعد 60 يومًا من معرفة التركيبة الجينية للفيروس، بدأت الولايات المتحدة في 16 مارس أول تجربة سريرية على البشر، باستخدام لقاح تجريبي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"الواعد" على متطوعين غير مرضى في منشأة بحثية بمدينة سياتل الأمريكية، صنّعته شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية من مقرها في بوسطن.

يعتمد اللقاح، ويُعرف باسم "ماسنجر آر إن إيه" أو mRNA 1273، على دفع الخلايا البشرية لإنتاج بروتينات باستخدام حمض الريبونوكلييك، قد تُجنّب الإصابة بالفيروس أو تساهم في معالجته، باستخدام أحد جزيئات الفيروس الجينية، بدلًا من إدخال فيروس ميت أو ضعيف في الجسم لتحفيز هذا التفاعل، كما تفعل اللقاحات التقليدية.

يرشد ذلك اللقاح الجهاز المناعي للإنسان لبناء البروتين الفيروسي تفسه وأجسام مضادة ينفصل عنها الجزء الفيروسي لاحقا، وفق تقرير سابق نشرته قناة "الحرة" الأمريكية.

ويحتمل أن ينجح ذلك اللقاح على تقليد العدوى الطبيعية لتحفيز استجابة مناعية أكثر فعالية، والجمع بين عدة جزئيات من أحد جزيئات الفيروس الجينية في لقاح واحد، بهدف الكشف السريع عن "كوفيد 19"والاستجابة السريعة للتهديدات الوبائية الناشئة، بحس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

