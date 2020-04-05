30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 25 شخصا من القادمين من الخارج.

وكانت الحالات الخمس الأخرى في مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين المتاخمة لهونج كونج.

وقالت مفوضية الصحة الوطنية الصينية إن حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس ارتفعت إلى 3 آلاف و 329 بعد وفاة ثلاث حالات اضافية يوم السبت، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وحدثت الوفيات في ووهان مركز تفشي الوباء وهي أكثر المدن تضررا في الصين ليقف عدد حالات الاصابة المؤكدة عند 81 ألفا و 669 شخصا.

وخرج ما مجموعه 213 مريضا مصابا بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من المستشفيات السبت في البر الرئيسي الصيني، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 76 الفا و 964 مريضا.