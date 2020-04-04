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ترامب يعتزم الاستعانة بالجيش الأمريكي لمواجهة وباء كورونا

10:45 م السبت 04 أبريل 2020
ترامب يعتزم الاستعانة بالجيش الأمريكي لمواجهة وباء كورونا

دونالد ترامب

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عزمه الاستعانة بالجيش الأمريكي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إن "الجيش الأمريكي مستعد للعب دوره في المعركة مع كورونا".

وقال إنه يتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا

وأكد أن بلاده تشهد وضعًا غير مسبوقًا، وأن العمل جاري على قدم وساق، لتعزيز جهود التنسيق لتوصيل المستلزمات والمعدات الطبية لكافة عموم البلاد.

وتابع ترامب، اليوم السبت، أن الوباء عدو خفي، ويسدد ضرباته بسكل غير متوقع، وأن إدارته تبذل قصارى جهدها للحد من انتشار كورونا في البلاد.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن العمل جاريًا لتقليل أعداد وفيات الوباء العالمي.

دونالد ترامب الجيش الأمريكي فيروس كورونا المعدات الطبية

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