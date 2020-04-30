ترامب: تجاربنا حول لقاحات كورونا تسير بسرعة كبيرة

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن تجارب الولايات المتحدة حول العلاجات واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، تسير بسرعة كبيرة.

وأكد ترامب، في كلمة حول تطورات فيروس كورونا، نقلتها فضائية العربية، أن الولايات المتحدة أصبحت تمتلك الآلاف من أجهزة التنفس وملايين الكمامات.

هذا وقال كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوتشي، إن بلاده تهدف إلى تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في يناير المقبل 2021، مشيرًا في تصريحات تليفزيونية، إلى أن ذلك "أمر ممكن"، بحسب تعبيره، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن".

ويهدف برنامج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تسريع تطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا، إلى تصنيع مئات الملايين من الجرعات بحلول شهر يناير 2021، "وهو أمر محتمل"، وفقًا لفوتشي.

وأضاف فوتشي، صباح الخميس "نحن في المراحل الأولى من التجربة، عندما تذهب إلى المرحلة التالية، سنذهب بأمان وحذر، ولكن بأسرع ما يمكن".

وكان فوتشي قال في يناير الماضي، إن إنتاج لقاح فيروس كورونا، قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا.

في سياق متصل، أوضح فوتشي، أنه يتوقع أن تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ترخيصًا للاستخدام الطارئ لعقار "ريمدسيفير" في علاج فيروس (كوفيد 19)، لافتًا إلى أنه "في حين أن إدارة الغذاء والدواء لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد"، إلا أنه يتوقع "أنه سيكون سريعًا حقًا".