جونسون: سنتخذ خطوات مدروسة لتفادي موجة ثانية من كورونا

وكالات:

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده ستقوم بدراسة كل الخطوات التي سنتخذها لتفادي موجة انتشار ثانية من فيروس كورونا.

وأضاف جونسون، في مؤتمر صحفي، اليوم، نقلته فضائية "العربية"، أنه يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لا تؤدي لعودة الوباء.

وتابع "سأعرض الأسبوع المقبل خطة مفصلة حول التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفيروس".

وأكد "العمل جار لتطوير لقاح لكورونا لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك".

وأشار جونسون إلى أن بلاده تخطت ذروة انتشار فيروس كورونا، وبدأ عدد الإصابات في الانخفاض.

وأضاف أن السيناريو الأسوأ لم يحدث في بريطانيا.

وأوضح أن عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا يتراجع.

وتابع "أمامنا تحديات لم تشهدها بريطانيا من قبل بسبب كورونا"، مؤكدًا أن "الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا".

هذا وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الخميس أن حوالي ثلثي مواطني بريطانيا يرون أن حكومة بلادهم تباطأت للغاية في تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت شركة "إيبسوس موري" لأبحاث السوق إلى "زيادة كبيرة" في عدد المشاركين ممن رأوا أن الحكومة تصرفت "بشكل متأخر للغاية"، من 57 بالمئة قبل أسبوعين، إلى 66 في المئة في أحدث استطلاع، والذي شمل أكثر من ألف شخص.

ويتهم خبراء كثيرون في مجال الصحة وساسة معارضون الحكومة المحافظة بالاستجابة البطيئة للأزمة، وانتقدوا المستوى المنخفض في إجراء الفحوص والاستعداد المتواضع للجائحة.

وأكدت بريطانيا أمس الأربعاء، وفاة الآلاف بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، داخل دور المسنين، وهو ما رفع حصيلة الوفيات بالمرض إلى 26 ألفا و97 حالة. وصارت بريطانيا بذلك في المرتبة الثاني بعد إيطاليا من حيث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في أوروبا.

وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر أمام البرلمان إن حصيلة الوفيات أمر "مروع حقا"، مضيفا أن الفترات الزمنية الفاصلة لتسجيل الحالات تعني أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من ذلك.