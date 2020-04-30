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روسيا تدعو كييف ودونباس إلى اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الهدنة

04:41 م الخميس 30 أبريل 2020
روسيا تدعو كييف ودونباس إلى اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الهدنة

سيرجي لافروف

موسكو - أ ش أ

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كلا من كييف ودونباس إلى اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الهدنة في الإقليم.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية "صيغة نورماندي" عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) اليوم /الخميس/ - "طالبنا اليوم كييف ودونيتسك ولوهانسك باتخاذ إجراءات إضافية في مجموعة الاتصال لدعم الهدنة".

وأضاف "استشهدنا بالحقائق باقتراح بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبإحصائيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، التي تظهر أن وقف إطلاق النار في منطقة "دونباس" لا يطبق".

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمل بلاده في أن ترفع كييف في أقرب وقت ممكن الحصار عن "دونباس" جنوب شرق وكرانيا واستئناف العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والمالية وخطوط النقل المتوقفة.

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