ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 15 ألفًا و759 حالة

إسلام آباد- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان، الخميس، إلى 15 ألفا و759 حالة، بعد تسجيل إصابات جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الإخبارية الباكستانية عن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان القول إن إقليم البنجاب تصدر قائمة الإصابات بين باقي أقاليم البلاد، بواقع 6061 حالة، ويليه إقليم السند بواقع 5695 حالة، ثم 2313 حالة في إقليم خيبر باختونخوا.

وأضاف المركز أن 4052 تماثلوا للشفاء حتى الآن، في حين بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس 346 شخصا.