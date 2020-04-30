ارتفاع إصابات كورونا في عُمان إلى 2348 حالة
مسقط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2348حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إن الاصابات تشمل 39 حالة لعمانيين، و35 حالة لغير عمانيين.
وأشار البيان إلى أن 495 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتا إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .
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