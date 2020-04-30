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ترحيب إسرائيلي أمريكي بحظر أنشطة حزب الله في ألمانيا: "خطوة معقولة"

10:47 ص الخميس 30 أبريل 2020
ترحيب إسرائيلي أمريكي بحظر أنشطة حزب الله في ألمانيا: "خطوة معقولة"

حزب الله

برلين- (د ب أ):

رحب السفيران الإسرائيلي والأمريكي في برلين بقرار الحكومة الألمانية حظر أنشطة حزب الله اللبناني في ألمانيا.

وكتب السفير الإسرائيلي، جيريمي يسخاروف، على تويتر اليوم الخميس:" نحن نرحب بهذه الخطوة المعقولة وبالغة الأهمية من قبل ألمانيا في مكافحة الإرهاب الدولي".

وفي سياق متصل، قال السفير الأمريكي ريتشارد جرينيل إن "قرار الحكومة الألمانية بالتحرك يعكس عزم الغرب على التصدي للتهديد العالمي الذي يمثله حزب الله"، داعيا بقية دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو ألمانيا، وقال: "ندعو كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مشابهة".

وأضاف جرينيل: "نحن نطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعم توسيع نطاق قائمة التكتل للإرهاب وحظر حزب الله ككل، ونحن على استعداد للتعاون مع ألمانيا وكل الشركاء الأوروبيين في الملاحقة القضائية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، من أجل حرمان حزب الله من أي مجال للتحرك في أوروبا".

كان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أكد في وقت سابق من اليوم أن ألمانيا بصدد حظر حزب الله اللبناني من العمل في البلاد، وقال المتحدث إن وزير الداخلية هورست زيهوفر أعلن الحظر.

وداهمت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح الخميس أربعة مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن يعتقد أن لها صلات بحزب الله.

حزب الله حظر أنشطة حزب الله في ألمانيا برلين

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