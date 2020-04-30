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ترامب: الصين ستفعل أي شيء حتى أخسر انتخابات الرئاسة

05:52 ص الخميس 30 أبريل 2020
ترامب: الصين ستفعل أي شيء حتى أخسر انتخابات الرئاسة

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا دليل على أن بكين "ستفعل كل ما بوسعها" لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة القادمة.

وفي مقابلة مع رويترز في المكتب البيضاوي، قال ترامب إنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس.

وأضاف أنه لا يصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020.

وقال: لا أتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعاملي مع جائحة فيروس كورونا، و"لا أصدق استطلاعات الرأي". وتابع قائلا "أعتقد أن شعب هذا البلد ذكي. ولا أظن أنهم سيؤيدون رجلا غير كفؤ".

وانتقد ترامب سجل بايدن على مدى عقود كعضو بمجلس الشيوخ وكنائب للرئيس باراك أوباما.

وأظهر استطلاع للرأي لرويترز/إبسوس هذا الأسبوع أن 44 بالمائة من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر، بينما قال 40 بالمائة إنهم سيدعمون ترامب.

كان استطلاع لرويترز/إبسوس في الآونة الأخيرة في ثلاث ولايات مرجحة رئيسية هي ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا قد منح بايدن تفوقا على الرئيس بنسبة 45 بالمائة مقابل 39 بالمائة.

وكان انتصار ترامب في تلك الولايات في انتخابات عام 2016 سهل وصوله إلى البيت الأبيض.

دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الصين فيروس كورونا

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