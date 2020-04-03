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موسكو تسلم واشنطن أجهزة فحص للكشف عن كورونا

10:26 م الجمعة 03 أبريل 2020
موسكو تسلم واشنطن أجهزة فحص للكشف عن كورونا

فيروس كورونا

وكالات:
أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، عن قيام الصندوق بتسليم الولايات المتحدة نظام فحص روسي - ياباني للكشف عن فيروس كورونا.
وقال دميترييف في مقابلة مع قناة "سي ان ان": "أعتقد أن علينا تعزيز التعاون .. لقد آن الأوان لإبداء بوادر حسن النوايا".
وتابع: "أعتقد حقًا أن هذه لفتة بالغة الأهمية، إن روسيا تواجد فيروس "كورونا"، وهذه مشكلة عالمية، ونحن نريد دعم الولايات المتحدة. لقد قمنا بتسليم أنظمة الاختبار الخاصة بنا ، والتي حسب رأينا تعد إحدى من أفضل الأنظمة في العالم ، وهي أجهزة فحص روسية يابانية متنقلة ، يمكنها اختبار 20 مريضًا في الساعة".
كما أكد دميترييف أنه من المهم توحيد الجهود الروسية - الأميركية من أجل التغلب على فيروس "كورونا
فيروس كورونا موسكو واشنطن الولايات المتحدة

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