موسكو تسلم واشنطن أجهزة فحص للكشف عن كورونا

وكالات:



أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، عن قيام الصندوق بتسليم الولايات المتحدة نظام فحص روسي - ياباني للكشف عن فيروس كورونا.

وقال دميترييف في مقابلة مع قناة "سي ان ان": "أعتقد أن علينا تعزيز التعاون .. لقد آن الأوان لإبداء بوادر حسن النوايا".

وتابع: "أعتقد حقًا أن هذه لفتة بالغة الأهمية، إن روسيا تواجد فيروس "كورونا"، وهذه مشكلة عالمية، ونحن نريد دعم الولايات المتحدة. لقد قمنا بتسليم أنظمة الاختبار الخاصة بنا ، والتي حسب رأينا تعد إحدى من أفضل الأنظمة في العالم ، وهي أجهزة فحص روسية يابانية متنقلة ، يمكنها اختبار 20 مريضًا في الساعة".