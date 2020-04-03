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تركيا تعتقل صحفيا انتقد حملة أردوغان لمواجهة كورونا

08:37 م الجمعة 03 أبريل 2020
تركيا تعتقل صحفيا انتقد حملة أردوغان لمواجهة كورونا

أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

اعتقلت السلطات التركية صحفيًا تركيًا مخضرمًا بدعوى إثارة الكراهية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، قلل من شأن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان لجمع تبرعات لضحايا تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أن هاكان آيجون، رئيس تحرير قناة "خلق تي في" الإخبارية المناهضة بشدة لأردوغان، قد تم اعتقاله من جانب الشرطة في محافظة موغلا بجنوب غربى البلاد.

وكان أيجون واحدا من آلاف الأتراك الذين هاجموا أردوغان بعدما عرض الزعيم التركي رقم حساب مصرفي دولي، والمعروف اختصارا بـ "آيبان"، من أجل جمع تبرعات لصندوق مواجهة الفيروس في كلمة متلفزة، في وقت كان الكثيرون يتوقعون مساعدات حكومية مباشرة.

أردوغان اسطنبول تركيا مواقع التواصل الاجتماعي فيروس كورونا

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