الخارجية الفلسطينية تدين اعتقال وزير شؤون القدس

رام الله - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية.

وذكرت الخارجية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن شرطة الاحتلال أقدمت على تحطيم الأبواب الخارجية والداخلية لمنزل الهدمي، وداهمته بالكلاب البوليسية علما بأنها المرة الرابعة التي يعتقل فيها.

واعتبرت الوزارة أن اعتقال وزير شؤون القدس في هذه الظروف هو امتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى عرقة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة وباء كورونا، وهو اعتقال تعسفي متواصل يستهدف جميع الفلسطينيين في القدس المحتلة، استكمالا لعمليات تهويدها وضمها وإفراغها من مواطنيها وأصحابها الأصليين.