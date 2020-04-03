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الصين: خطر حدوث تفشٍ جديد لـ"كورونا" ما زال قائما

12:23 م الجمعة 03 أبريل 2020
الصين: خطر حدوث تفشٍ جديد لـ"كورونا" ما زال قائما

فيروس كورونا في الصين

بكين- (أ ش أ):

حذرت الصين اليوم الجمعة من تفشٍ جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع استمرار ارتفاع عدد الحالات المسجلة الوافدة من الخارج.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين - في مؤتمر صحفي اليوم - إن خطر الحالات المتفرقة وتفشي المرض محليا ما زال قائما، مؤكدا أنه "ينبغي أن تواصل المجتمعات المحلية والأسر والأفراد الالتزام بتدابير الوقاية لمنع تفشي جديد للفيروس بسبب الحالات الوافدة".

وسجلت الصين أمس 29 حالة إصابة بكورونا وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 870 حتى نهاية يوم أمس، بينهم 160 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما لا يزال 710 أشخاص يتلقون العلاج منهم 19 في حالة خطيرة.

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