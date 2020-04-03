226 ألف إصابة مؤكدة بكورونا بالولايات المتحدة من بين مليون إصابة عالمية

واشنطن - أ ش أ:

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 226 ألف حالة متصدرة العالم من حيث عدد الإصابات بينما ارتفع عدد الوفيات بها إلى أكثر من 5300 حالة وفاة.

ووفقًا لبيانات مركز رصد الحالات بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة، فقد زادت أيضا حالات الإصابة المؤكدة حول العالم عن مليون حالة بينما ارتفعت حالة الوفيات تأثرا بالإصابة بفيروس كورونا حول العالم لأكثر من 50 ألف حالة وفاة 60% منها في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

وكان البيت الأبيض حذر من احتمال أن تصل أعداد حالات الوفاة بالولايات المتحدة إلى 240 ألف شخص "حتى لو اتبعت التعليمات المقررة" كما أوصت الإدارة الأمريكية المواطنين بالبقاء في المنازل وتجنب التجمعات ل 10 أشخاص أو أكثر على مدى شهر أبريل الجاري للحد من الفيروس سريع الانتشار.

كما أن أغلب الولايات علقت الدراسة وتم إغلاق العديد من المحلات مع نصح الجميع بعدم الخروج إلا للضرورة.