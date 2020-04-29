الجيش الليبي يعلن وقف العمليات العسكرية خلال شهر رمضان

وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، وقف العمليات العسكرية في شهر رمضان، استجابةً لمطالب المجتمع الدولي.

وكانت قد دعت ستيفانى وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بالنيابة إلى أن تستجيب اطراف النزاع فى ليبيا الى دعوة الأمين العام للامم المتحدة وان تقوم بوقف اطلاق النار مع بدء شهر رمضان.

وأشارت وليامز في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الخميس مع الصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف، إلى أن المدنيين الليبين يعيشون ظروفا صعبة للغاية مابين القتال المستمر والذى يؤدى الى نزوح السكان وبين فيروس كورونا الذى يهدد الجميع.

وأضاف أن الاقتصاد الليبى خسر فى الفترة الاخيرة ما يقرب من 4 مليارات دولار بسبب الانخفاض فى اسعار النفط فى ذات الوقت الذى تواجه البلاد تفشى كورونا فى وجود نظام صحي مدمر واقتصاد فى وضع صعب ومؤسسات مقسمة وفساد يستشرى.

وعبرت القائم باعمال رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا عن القلق البالغ من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التى تمارسها القوات ( قوات حكومة الوفاق ) التى استولت على ست مدن فى الساحل الغربي لليبيا واكدت ان هؤلاء يقومون بعمليات انتقامية وكذلك عمليات نهب للممتلكات وحرق لها .

وأضافت أن البعثة الأممية لديها قلق بالغ كذلك من استمرار القصف العنيف والقتال على المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس .