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روسيا تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس في منطقة الخليج

07:52 م الأربعاء 29 أبريل 2020
روسيا تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس في منطقة الخليج

ماريا زاخاروفا

موسكو - أ ش أ

دعت روسيا كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في منطقة الخليج وعدم الخضوع للاستفزازات.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية -في بيان اليوم الأربعاء- "نود التأكيد على أن روسيا كانت تنظر دائما إلى الاستقرار والأمن في منطقة الخليج باعتبارهما أحد العوامل الرئيسية، التي تؤثر على الوضع في السياق الإقليمي الأوسع"، و"إن المبادرة الروسية بشأن الأمن الجماعي في منطقة الخليج تستند إلى تحقيق الاستقرار والأمن في تلك المنطقة".

وأضافت "ندعو واشنطن وطهران إلى توخي أقصى درجات ضبط النفس والحذر وتجنب الاستفزاز والخطب العدوانية والالتزام الصارم بالقواعد والأنظمة الدولية ذات الصلة".

واقترحت روسيا في سبتمبر 2019 مبادرة لأمن منطقة الخليج تحت عنوان "مفهوم الأمن الجماعي" تتضمن تشكيل فريق للتحضير لعقد مؤتمر دولي حول الأمن والتعاون في منطقة الخليج وإنشاء منظمة خاصة بالأمن والتعاون في المنطقة في وقت لاحق، وإقامة مناطق منزوعة السلاح في الخليج والتخلي عن تواجد قوات تابعة للدول من خارج المنطقة وإقامة خطوط اتصال "ساخنة" بين العسكريين.

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ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة الأمريكية إيران روسيا وزارة الخارجية الروسية

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