تعليم بني سويف: امتحان اللغة العربية مر دون عقبات

بني سويف- حمدي سليمان:

أدى 15 ألف و241 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي ببني سويف امتحان اللغة العربية إليكترونيًا، اليوم الأربعاء، دون عقبات.

وأكدت سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن الطلاب تمكنوا من الدخول على السيستم، وأداء الامتحان بشكل طبيعي.

وأضافت وكيل المديرية، أنه يجري متابعة سير المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، ولجان متابعة لـ 82 مدرسة، تتكون من مدير كل مدرسة ومسئولي التطوير، لمتابعة المنظومة ومشكلات واستفسارات الطلاب، عبر جروب على "واتس آب" لسرعة حلها.