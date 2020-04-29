الكويت: ارتفاع وفيات كورونا إلى 24 حالة

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 24 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الوفاة لمقيم فلبيني (57 عاما) كان يتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة منذ ستة أيام.

وأشار إلى تسجيل 300 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات المسجلة في البلاد إلى 3740 حالة، لافتا إلى أن 2327 إصابة تتلقى الرعاية الطبية، بينها 66 في العناية المركزة، بواقع 38 حالة مستقرة و28 حرجة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 213 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1389 حالة.