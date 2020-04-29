العراق: تسجيل 50 حالة جديدة بكورونا في البصرة

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت دائرة صحة البصرة في العراق، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة شفاء واحدة.

وقالت دائرة الصحة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - اليوم الأربعاء- إنه وفقا للموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرضى كورونا لليوم فقد تم تسجيل 50 حالة إيجابية (حالات نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة)، فضلا عن حالة واحدة تماثلت للشفاء، ولاوجود لوفيات".

وأضافت، أن إجمالي عدد الحالات الايجابية بلغ 406 حالات منها 17 وفيات، و184 حالة شفاء، و205 حالات قيد العلاج، كما بلغ عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة 113 حالة، وعدد الفحوصات المرسلة إلى مختبر مدينة الطب 157 حالة.

وتابعت الدائرة أن الفحوصات المختبرية الإجمالية بلغت 270 فحصا، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم الاجمالية بلغت 6 آلاف و747 فحصا، بينما عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد حتى الآن 293.