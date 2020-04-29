أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

العراق: تسجيل 50 حالة جديدة بكورونا في البصرة

03:01 م الأربعاء 29 أبريل 2020
العراق: تسجيل 50 حالة جديدة بكورونا في البصرة

فيروس كورونا في العراق

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت دائرة صحة البصرة في العراق، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة شفاء واحدة.

وقالت دائرة الصحة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - اليوم الأربعاء- إنه وفقا للموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرضى كورونا لليوم فقد تم تسجيل 50 حالة إيجابية (حالات نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة)، فضلا عن حالة واحدة تماثلت للشفاء، ولاوجود لوفيات".

وأضافت، أن إجمالي عدد الحالات الايجابية بلغ 406 حالات منها 17 وفيات، و184 حالة شفاء، و205 حالات قيد العلاج، كما بلغ عدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم في مختبر الصحة العامة في البصرة 113 حالة، وعدد الفحوصات المرسلة إلى مختبر مدينة الطب 157 حالة.

وتابعت الدائرة أن الفحوصات المختبرية الإجمالية بلغت 270 فحصا، وعدد فحوصات PCR للحالات المشتبه بهم الاجمالية بلغت 6 آلاف و747 فحصا، بينما عدد الفحوصات المختبرية التي لم تظهر نتائجها من بغداد حتى الآن 293.

هذا المحتوى من

العراق فيروس كورونا مرضى كورونا

الخبر التالى:

السودان يؤكد الالتزام بالإتفاقيات مع جنوب السودان بخصوص أبيي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5042

    عدد المصابين

  • 1669

    عدد المتعافين

  • 359

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3062557

    عدد المصابين

  • 906022

    عدد المتعافين

  • 212221

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء يعلن السبت المقبل إجازة رسمية