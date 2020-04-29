الجامعة العربية: ما يحدث في لبنان مقلق.. والشارع اللبناني "في خطر"

القاهرة - (د ب أ):

صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بأن التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد أمور "تستدعي القلق والانزعاج الشديدين".

وحذر زكي، في تصريح صحفي صباح اليوم الأربعاء، من أن "الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع علي وجه الخصوص ... ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه ... والأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول".

وأضاف في التصريح المنشور على صفحة الجامعة عبر فيسبوك، أن الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية ... وتحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية ... لأن الواضح أن الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار".

وقال إن "الحكومة اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني ... ولدينا مؤشرات علي قرب حدوث ذلك".