كلينتون تدعم بايدن لرئاسة الولايات المتحدة

أعلنت المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، الثلاثاء، دعم حملة جو بايدن للوصول إلى البيت الأبيض، الذي رأته نموذجًا لـ"القائد" الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة خلال أزمة فيروس كورونا الحالية.

وقالت كلينتون، أثناء مؤتمر عبر الفيديو مع بايدن نائب الرئيس السابق: "أريد أن أضمّ صوتي إلى العديد من الذين أيّدوك لتكون رئيسنا".

وأضافت السيدة الأولى السابقة التي تولت أيضًا حقيبة الخارجية: "فكّروا في ما يعنيه أن يكون لدينا رئيس حقيقي ليس مجرد شخص يلعب دور رئيس على شاشة التلفزيون"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب خصم بايدن في انتخابات نوفمبر المقبل، وفق ما نقل عنها "اندبندنت عربي".

وقالت مخاطبة بايدن: "كم أتمنّى لو كنت رئيسًا الآن... فكّر فقط في الفرق الذي سيحدث الآن لو كان لدينا رئيس يستمع فقط إلى العلم بالحقائق عوضًا عن الخيال، وقام أيضًا بلمّ شملنا".

وبايدن هو المرشّح الديمقراطي الذي سيواجه ترمب في نوفمبر بعد أن يتم ترشيحه رسميًا في مؤتمر الحزب الذي تم تأجيله إلى أغسطس بسبب تفشي كورونا.

بدورها، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الإثنين، تأييدها بايدن لخوض السباق إلى البيت الأبيض. وقالت بيلوسي في رسالة عبر الفيديو: "يسرني أن أؤيد جو بايدن لتولي رئاسة الولايات المتحدة لأنه سيكون رئيسًا استثنائيًا".

وحصل بايدن على دعم كل من الرئيس السابق باراك أوباما ومنافسيه السابقين في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية بيرني ساندرز وإليزابيث وارن.

ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا توقفت الحملة الانتخابية ولا يظهر بايدن إلا أوقاتًا قصيرة من منزله حيث يسجل أشرطة فيديو.​