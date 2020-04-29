بفعل كورونا.. السويد تسجل أعلى معدل وفيات في أسبوع منذ بداية القرن 21

سجلت السويد أعلى معدل وفيات هذا الشهر، في أسبوع هو الأكثر سوادًا منذ بداية القرن الواحد والعشرين.

وأوردت النسخة السويدية من صحيفة "لوكال" الأوروبية، أن الأسبوع الذي بدأ في 6 أبريل وانتهى يوم 12 من الشهر ذاته، وصل مجموع من فارقوا الحياة فيه إلى 2505.

وكان الأسبوع الأسوأ قبل هذا التاريخ، الذي سُجل في الأيام الأولى من العام 2000، بمعدل وفيات وصل إلى 2364 شخصًا، حسب إحصاءات رسمية سويدية. أما الأسبوعان الثالث والرابع فهما مسجلان في مارس وأبريل من عام 2020 أيضا، بإجمالي وفيات 2354 و2310 على الترتيب.

ووفق خبراء نقلت عنهم "سكاي نيوز عربية" فإن هذا الارتفاع في أعداد الوفيات يعود إلى تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 3 ملايين شخص، بينما توفي 217 ألفًا و586. ولم تفرض السويد حالة إغلاق تام في مدن البلاد، بخلاف جيرانها الأوروبيين، لكنها طلبت مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي.

وقال توماس يوهانسون، المسؤول في مؤسسة "ستاتستكس سويدن" الإحصائية: "من المهم أن نقول بوضوح إن هذه أرقام أولية، وأن عدد الوفيات في الأسابيع الأخيرة خصوصًا ستتم مراجعته".

وكان 8 أبريل اليوم صاحب العدد الأكبر من الوفيات في 2020 حتى الآن، مع 380 حالة.

وشهدت العاصمة ستوكهولم ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات خلال الفترة ما بين الأسبوعين الرابع عشر والسادس عشر من العام الجاري، بما يزيد على ضعف المسجل في الفترة ذاتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وكانت مؤسسة "ستاتستكس سويدن" قررت عرض بيانات الوفيات خلال 2020 في وقت أبكر، لتقديم صورة أكثر وضوحًا عن تأثير وباء كورونا على البلاد.

وفي وقت سابق، رصدت إحصاءات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية زيادة في معدلات الوفيات مؤخرًا في 12 دولة على الأقل، وعزت ذلك إلى فيروس كورونا المستجد. وكانت السويد من بين هذه الدول، بزيادة قدرها 12 بالمئة في معدل الوفيات الطبيعي لديها.