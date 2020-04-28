الكويت تنفي إعادة رحلات الطيران التجارية خلال يونيو المقبل

الكويت - (أ ش أ)

نفت الكويت مساء اليوم الثلاثاء، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إعادة تشغيل حركة الطيران التجارية خلال شهر يونيو المقبل.

وذكرت شركة الخطوط الجوية الكويتية، في بيان صحفي، إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فتح الحجوزات للرحلات التجارية خلال شهر يونيو المقبل، غير صحيح، مشيرة إلى أن البيانات الموجودة في نظام الحجز، متوفرة قبل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الخطوط الكويتية، أن الرحلات التجارية متوقفة حاليا حتى إشعار آخر، وفقا لما تقرره السلطات الحكومية المختصة بهذا الشأن، مضيفة أنها ستقوم بالإعلان رسميا في حال تم فتح الحجوزات وإعادة التشغيل التجاري.