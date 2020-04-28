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"هيومن رايتس ووتش": ذوات الإعاقة في أفغانستان يواجهن تمييزا ممنهجا

01:11 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
"هيومن رايتس ووتش": ذوات الإعاقة في أفغانستان يواجهن تمييزا ممنهجا

منظمة هيومن رايتس ووتش

كابول- (د ب أ):

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تعرض الأفغانيات من المصابات بإعاقة لتمييز ممنهج، بما في ذلك التعرض للتحرش الجنسي.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير نشرته الليلة الماضية، إن هذا التمييز يتضمن أيضا قلة فرص الحصول على التعليم أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. وتعاني النساء ذوات الإعاقة في المناطق الريفية بصورة أكبر من التمييز في الوصول إلى الخدمات الصحية بسبب عدم توافر وسائل النقل والطرق الممهدة، وكذلك المسافات البعيدة للوصول إلى العيادات الصحية.

وقالت باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة لقسم آسيا في المنظمة ومن قامت بوضع التقرير، :"يعاني جميع الأفغان من المصابين بإعاقات من وصمهم والتمييز بحقهم خلال الحصول على الخدمات الحكومية، إلا أن النساء والفتيات هن الضحايا غير المرئيين لهذه الانتهاكات".

وتعصف الحروب والصراعات بأفغانستان منذ ما يقرب من أربعة عقود. وأصيب الملايين بسبب أعمال العنف المرتبطة بالمواجهات أو انفجار الألغام. وأسفر هذا عن فقدان كثيرين لأطرافهم أو إصابتهم بإعاقات بصرية وسمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الرعاية الصحية في أفغانستان واحد من أضعف أنظمة الرعاية الصحية في العالم.

منظمة هيومن رايتس ووتش كابول أفغانستان

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