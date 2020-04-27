أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الاحتلال يحيي ذكرى قتلاه وسط قيود كورونا

08:41 م الإثنين 27 أبريل 2020
الاحتلال يحيي ذكرى قتلاه وسط قيود كورونا

الحائط الغربي بالقدس

تل أبيب - (د ب أ)

توقفت دول الاحتلال الإسرائيلي، لمدة دقيقة مساء اليوم الاثنين، عندما أطلقت الصافرات لتكريم آلاف الجنود والمدنيين الذين قتلوا في حروب قبل وبعد تأسيسها في عام 1948 وفي هجمات مسلحة.

وأقيم اليوم التذكاري السنوي للجنود الذين سقطوا وضحايا الإرهاب هذا العام في ظل قيود غير مسبوقة، تم وضعها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم بث مراسم رئيسية في ساحة الحائط الغربي بالقدس، بحضور عدد محدود مساء الاثنين، على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون وعلى الإنترنت، كما ستقام مراسم تأبين رسمية صباح غد الثلاثاء في مقبرة جبل هرتزل الوطنية في القدس، والتي سيشارك فيها عدد محدود للغاية من الأشخاص

الحائط الغربي بالقدس الاحتلال الإسرائيلي فيروس كورونا الإرهاب

الخبر التالى:

ولاية نيويورك تلغي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2992970

    عدد المصابين

  • 876043

    عدد المتعافين

  • 207518

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • الآن من9:00 م - 10:00 م

    الاختيار

    حصري على قناة on- عرض أول

  • الآن من9:30 م - 10:30 م

    ونحب تاني ليه

    حصري على قناة cbc- عرض أول

  • الآن من9:00 م - 10:00 م

    لعبة النسيان

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

  • الآن من9:30 م - 10:30 م

    لما كنا صغيرين

    على قناة dmc- عرض أول

الساعة التالية

  • الآن من10:15 م - 11:15 م

    النهاية

    حصري على قناة on- عرض أول

  • الآن من10:30 م - 11:30 م

    فرصة تانية

    على قناة dmc- عرض أول

  • الآن من10:30 م - 11:30 م

    ٢ في الصندوق

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

الساعة السابقة