أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أمريكا ودول أوروبية تقترح تشكيل ثلثي المجلس التشريعي السوداني

04:46 م الإثنين 27 أبريل 2020
أمريكا ودول أوروبية تقترح تشكيل ثلثي المجلس التشريعي السوداني

المجلس التشريعي السوداني

الخرطوم - أ ش أ

اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية تشكيل المجلس التشريعي السوداني بثلثي أعضائه، في الموعد المحدد في ٩ مايو المقبل، في حال تأخر اتفاق السلام عن هذا الموعد، مع ترك الثلث الأخير للحركات المسلحة لاختياره بعد توقيع السلام.

وعُقد بالقصر الجمهوري بالخرطوم اليوم الاثنين اجتماع ضم عضوي مجلس السيادة الانتقالي، عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والناطق الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات السلام محمد حسن التعايشي، وممثلي الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) والمجموعة الأوروبية وألمانيا.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية السفير عمر قمر الدين، في تصريح صحفي، إن الاجتماع كان لاستعراض مفاوضات السلام بجوبا، وما تم الاتفاق عليه في مسارات الشمال والوسط والشرق بجانب بعض القضايا الخلافية مع الحركات المسلحة.

وأضاف أن ممثلي الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا، أشادوا بالعرض واستسفروا عن المواعيد التي يمكن خلالها تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وتمت إحاطتهم والرد على استفساراتهم.

وأوضح أن ممثلي الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا، اقترحوا تكوين المجلس التشريعي بالتعاون مع الحركات المسلحة في حال تم التوقيع على اتفاق سلام في التاسع من مايو المقبل، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الموعد حجز ثلث مقاعد المجلس التشريعي للحركات المسلحة إلى ما بعد السلام والاكتفاء بمجلس تشريعي من الثلثين.

وأعرب قمر الدين عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام في الموعد المتفق عليه لإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية.

هذا المحتوى من

المجلس التشريعي السوداني أمريكا اتفاق السلام السودان

الخبر التالى:

"سانا": اختفاء جنديين أمريكيين بريف دير الزور بعد هجوم على عربتهما

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2992970

    عدد المصابين

  • 876043

    عدد المتعافين

  • 207518

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    فلانتينو

    حصري على قناة dmc- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    خيانة عهد

    على قناة الحياة- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    رجالة البيت

    حصري على قناة cbc- اعادة

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    سلطانة المعز

    حصري على قناة النهار- عرض أول

  • الآن من6:30 م - 7:30 م

    عمر ودياب

    حصري على قناة on- عرض أول

  • الآن من6:00 م - 7:00 م

    يا أنا يا جدو

    حصري على قناة روتانا دراما- اعادة

الساعة التالية

  • الآن من7:45 م - 8:45 م

    البرنس

    حصري على قناة dmc- عرض أول

  • الآن من7:45 م - 8:45 م

    ب١٠٠ وش

    حصري على قناة الحياة- عرض أول

  • الآن من7:30 م - 8:30 م

    شاهد عيان

    حصري على قناة النهار- اعادة

  • الآن من7:30 م - 8:30 م

    اللعبة

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

الساعة السابقة