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تركيا تسجل 99 وفاة و 2357 إصابة بكورونا في غضون 24 ساعة

08:18 م الأحد 26 أبريل 2020
تركيا تسجل 99 وفاة و 2357 إصابة بكورونا في غضون 24 ساعة

تركيا تسجل 99 وفاة و 2357 إصابة بكورونا

وكالات:

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، اليوم الأحد، تسجيل 99 حالة وفاة و2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد–19" خلال 24 ساعة وهي أدنى نسبة تسجل منذ 20 يوماً.

وقال قوجا، في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم "توفي خلال الـ 24 ساعة الماضية 99 شخصا بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات إلى 2085".

وأضاف "تسجيل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 30.177 اختبارا للفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 110.130".

وتابع "3.558 شخصاً تعافوا اليوم من الفيروس ليصل العدد الإجمالي للمتعافين منه إلى 29.140".

ولفت قوجا إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات إضافة إلى عدد المتواجدين في وحدات العناية المركزة موضحا "يوجد حاليا 1779 مصاباً في وحدات العناية المركزة وهناك 883 آخرين موضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي".

يشار إلى أنه اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه تركيا أعداد للمتعافين اكثر من الإصابات.

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