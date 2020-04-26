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العاصمة المجرية تطبق الارتداء الإجباري للكمامات لمكافحة كورونا

02:54 م الأحد 26 أبريل 2020
العاصمة المجرية تطبق الارتداء الإجباري للكمامات لمكافحة كورونا

فيروس كورونا في المجر

بودابست - (د ب أ):

تعتزم العاصمة المجرية بودابست تطبيق الارتداء الإجباري للكمامات في بعض الأماكن العامة في إطار مكافحة وباء كورونا اعتبارا من غد الاثنين.

وبموجب هذا الإجراء، سيتعين على المواطنين وضع قناع أو قطعة نسيج على الفم والأنف في حال تواجدهم في المحلات أو مراكز التسوق أو الأسواق أو في وسائل المواصلات العامة أو سيارات الأجرة.

وتعتزم شركات النقل في بودابست توزيع 60 ألف كمامة غدا عند مداخل بعض محطات المترو المهمة.

وتفرض السلطات المجرية في عموم البلاد قيودا على التجوال منذ شهر تحظر الخروج من المنازل إلا لأسباب وجيهة، وأخذ مسافة تباعد بمقدار متر ونصف المتر في حال التواجد في مكان عام.

وكان البرلمان المجري قد منح رئيس الوزراء فيكتور اوربان، نهاية الشهر الماضي صلاحيات شاملة وغير محددة زمنيا للتغلب على جائحة كورونا، غير أن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات داخلية وخارجية.

ولم يستخدم أوربان هذه الصلاحيات بعد في فرض ارتداء الكمامة في المجر، وكان قد أعلن مؤخرا اعتزامه إعادة الحركة الاقتصاد بعد الثالث من مايو المقبل.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 2500 حالة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات بكورونا 272 حالة، والمتعافين 485 حالة.

فيروس كورونا المجر بودابست

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