إنغلاق "الثقب التاريخي" لطبقة الأوزون أعلى نصف الكرة الشمالي
أعلنت وكالة كوبيرنيكوس الأوروبية لمعلومات تغير المناخ، عن إنغلاق الثقب التاريخي الذي شهدته طبقة الأوزون أعلى القارة القطبية الشمالية خلال شهري مارس وأبريل الحالي.
وقالت الوكالة، إن وقوع ما يُعرف بانقسام الدوامة القطبية سمح للهواء النقي للأوزون بالولوج إلى القطب الشمالي مما أدى لغلق الثقب، بحسب يورونيوز.
وكانت نشرة الوكالة الأسبوع الماضي توقعت إنغلاق الثقب غير المسبوق.
وتكون الثقب نتيجة استنفاد قياسي لطبقة الأوزون فوق القطب الشمالي هذا الشتاء، وهو ما وصفه الخبراء بالوضع غير المعتاد بهذه المنطقة من الكوكب.
وتكونت ثقوب مشابهة بنفس المنطقة خلال شتاء عامي 1997 و2011 ولكن بشكل أقل من ظاهرة هذا العام.
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