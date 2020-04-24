وزير التعليم النمساوي: إعادة فتح معظم المدارس منتصف مايو

فيينا- (د ب أ):

قال وزير التعليم النمساوي هاينتس فاسمان اليوم الجمعة إنه سيتم استئناف الفصول الدراسية منتصف مايو المقبل، من خلال مناوبات نصف أسبوعية، وذلك في معرض إعلانه عن سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيعود طلاب المرحلة الثانوية الذين يستعدون لاختبارات نهاية العام إلى المدارس بالفعل في الرابع من مايو، في حين ستستأنف المدارس الابتدائية، وما دون الثانوية الدراسة مجددا يوم 18 مايو، بعد شهرين من بدء الإغلاق في النمسا.

غير أنه سوف يتم تقسيم الفصول حفاظا على التباعد الاجتماعي الآمن. وعليه يتوجه نصف التلاميذ إلى المدرسة من يوم الاثنين وحتى الأربعاء والنصف الآخر خلال بقية أيام الأسبوع. وسوف تتغير المجموعات أسبوعيا.

وبالإضافة إلى ذلك، قال فاسمان في مؤتمر صحفي إن الحصص الرياضية لن تقام حتى نهاية الفصل الدراسي في أوائل يوليو.

وسوف يتحتم على الطلاب فوق العاشرة ارتداء الكمامات خلال الاستراحات، ولكن ليس أثناء الحصص الدراسية.

وسوف تعود جميع الفئات الدراسية الأخرى إلى المدارس أوائل يونيو.

وقال الوزير إنه لن يتم إجبار أولياء الأمور الذين لا يريدون إرسال أطفالهم إلى المدرسة خشية الإصابة، على فعل ذلك.

وسجلت النمسا حتى اليوم الجمعة أكثر من 15 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا. وتراجع عدد المرضى لأقل من 2700 حيث يتعافى مصابون، ويتم تسجيل أقل من مئة إصابة جديدة يوميا.