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سول وواشنطن تجريان مناورات جوية في تحذير واضح لكوريا الشمالية

12:15 ص الجمعة 24 أبريل 2020
سول وواشنطن تجريان مناورات جوية في تحذير واضح لكوريا الشمالية

أرشيفية

سول - (أ ش أ):

صرح مسؤولون عسكريون في سول اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا تدريبات جوية مشتركة خلال الأسبوع الجاري.

وقال المسؤولون في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنويية "بدأت القوات الجوية لكوريا الجنوبية والقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بالتدريبات على مستوى السرب يوم الاثنين الماضي، وستنتهي التدريبات يوم غد الجمعة".

وأوضح مسؤول في القوات الجوية الكورية الجنوبية أن هذه المناورات السنوية هي تدريبات معتادة مشتركة مصممة لتحسين تنفيذ العمليات المشتركة بين البلدين، وأضاف "طول وحجم التدريبات مماثل لما تم في السنوات السابقة".

وأشارت "يونهاب" إلى أن التدريبات الجارية يبدو أنها تحذير لكوريا الشمالية، حيث أرجأ الحلفاء مناوراتهم الجوية في نوفمبر الماضي لدعم الجهود الدبلوماسية مع بيونج يانج، وحثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على مبادلة النوايا الحسنة من خلال العودة إلى المحادثات النووية المتوقفة.

لكن كوريا الشمالية لم تفعل شيئًا سوى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث أطلقت صواريخ أو مقذوفات يعتقد أنها صواريخ 5 مرات خلال العام الجاري وكان آخرها في 14 أبريل.

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كوريا الشمالية واشنطن الولايات المتحدة كوريا الجنوبية

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