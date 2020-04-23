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المغرب: غرة شهر رمضان المعظم بعد غد السبت

10:52 م الخميس 23 أبريل 2020
المغرب: غرة شهر رمضان المعظم بعد غد السبت

أرشيفية

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية اليوم الخميس، أن غرة شهر رمضان المعظم ستكون بعد غد السبت، وذلك بعد عدم ثبوت رؤية الهلال ثبوتا شرعيا بعد مغرب.

وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أنها "استطلعت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1441 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 شعبان 1441 هـ، موافق 23 أبريل ، فثبت عدم رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه، فإن اول شهر رمضان المعظم يكون بعد غد السبت 25 أبريل".

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