الإمارات تخفض ساعات تقييد الحركة إلى 8 ساعات وتسمح بفتح متاجر

أبوظبي - (د ب أ):

قررت السلطات الإماراتية تخفيض ساعات تقييد الحركة، لتصبح ثماني ساعات بدلا عن 10 ساعات يوميا.

وأصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات بيانا اليوم الخميس قالت فيه إنه تقرر تعديل برنامج "التعقيم الوطني" ليصبح من الساعة 10 مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، موضحة أن القرار يهدف للتسهيل على المواطنين والمقيمين خلال الشهر رمضان.

وذكرت أنه تقرر الاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، والسماح لمحلات تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمقاصب ومتاجر الأسماك والبن والشاي ومحلات تجارة المكسرات والحلويات بالعمل من السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلا.

وشدد البيان على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها والإرشادات الاحترازية، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، مع المحافظة على المسافة الآمنة "متران" وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودعت الهيئة المواطنين و المقيمين إلى عدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل لفئات القطاعات الحيوية، والحرص على الصلاة في البيوت.

كما أكدت على ضرورة تجنب التجمعات العامة، والزيارات العائلية وولائم الإفطار الجماعية خلال شهر رمضان لضمان صحة وسلامة الجميع، وشددت على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل.