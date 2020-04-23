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العاهل السعودي: نعيش ظرفا بالغا بسبب كورونا ونعتز بما اتخذناه من إجراءات

06:30 م الخميس 23 أبريل 2020
العاهل السعودي: نعيش ظرفا بالغا بسبب كورونا ونعتز بما اتخذناه من إجراءات

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات:

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة تعيش ظرفا بالغا أثر على البشرية كافة.

‏وأضاف في كلمة بمناسبة شهر رمضان، نقلتها فضائية العربية، اليوم الخميس "نعتز بما اتخذناه من إجراءات لمنع انتشار كورونا".

‏وتابع "نتألم لعدم إقامة صلاة الجماعة والتراويح في المساجد".

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 13 ألفا و930 حالة.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبد العالي - في تصريح نقلته قناة (العربية) الإخبارية - إنه جرى تسجيل 113 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 1925، كما جرى تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 121 حالة وفاة.

سلمان بن عبد العزيز فيروس كورونا السعودية وزارة الصحة السعودية

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