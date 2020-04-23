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ترامب: نمتلك ما يكفي من أجهزة التنفس الصناعي

12:37 ص الخميس 23 أبريل 2020
ترامب: نمتلك ما يكفي من أجهزة التنفس الصناعي

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من أجهزة التنفس الصناعي، لمواجهة وباء كورونا المستجد، لافتًًا إلى إمكانية تصدير عددًا منها أو مساعدة الدول الأكثر تتضررًا بها.

وتابع، ترامب خلال مؤتمر خلية الأزمة، في البيت الأبيض لكشف مستجدات وباء كورونا، أنه بلاده لم تكن مستعدة لمثل تلك الجائحة، لكن قدراتها العظيمة مكنتها من التعامل مع الأزمة.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن عددًا من الولايات بدأت في فتح تدريجي وبدأت برفع إجراءات القيود المفروضة لمكافحة تفشي الوباء، مع احترامها للإجراءات الوقائية.

دونالد ترامب الولايات المتحدة أجهزة التنفس الصناعي فيروس كورونا البيت الأبيض

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