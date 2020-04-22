تعثر مشاورات الائتلاف الحاكم بألمانيا حول تقديم مساعدات إضافية

برلين - (د ب أ)

تعثرت مشاورات طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا، حول تقديم المزيد من مساعدات كورونا، اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا التعثر بالدرجة الأولى، بسبب الخلاف حول زيادة أموال إعانات تقليص ساعات الدوام وتخفيض ضريبة القيمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 7%، وكانت البلديات لم تبد اعتراضًا على إجراء مشاورات حول المساعدات المالية.

كانت المستشارة أنجيلا ميركل، عقدت مشاورات مع زعماء حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وشارك وزير المالية أولاف شولتس، والخارجية هايكو ماس في المشاورات.

يشار إلى أن مئات آلاف العاملين في ألمانيا، تقلصت ساعات دوامهم بسبب التداعيات الاقتصادية الخطيرة لوباء كورونا، وتتولى الوكالة الاتحادية للعمل دفع جزء من صافي الراتب المخصوم بسبب هذا التقليص بواقع 60% للعاملين غير المعيلين و67% للعاملين المعيلين، ويجري الحديث عن زيادة هذه النسبة إلى 80% و87%، لكن هذه الخطوة تثير جدلاً ولاسيما داخل تحالف ميركل المسيحي، كما أن هناك جدلاً حول الحد الأقصى للراتب الذي يستوجب زيادة بوجه عام.