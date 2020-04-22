الرئيس التونسي يبحث علاقات التعاون من نظيره البرتغالي

تونس - أ ش أ

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد في مكالمة هاتفية اليوم، مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيزها، إضافة إلى سُبل معالجة القضايا العالمية بشكل مختلف وبمقاربة جديدة.

كما ناقش الطرفان وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، نشرته وكالة الأنباء التونسية، الإجراءات التي تتخذها الدولتان من أجل مواجهة فيروس كورونا.