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الجيش الألماني يقدم الدعم لدور المسنين بعد ارتفاع إصابات كورونا

09:08 م الأربعاء 22 أبريل 2020
الجيش الألماني يقدم الدعم لدور المسنين بعد ارتفاع إصابات كورونا

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ)

أعلنت ولاية هامبورج الألمانية اليوم الأربعاء، عن دعم الجيش الألماني لدور المسنين وذلك نظرا لكثرة حالات الإصابة بكورونا في هذه الدور بالولاية.

وأوضحت وزيرة صحة الولاية كورنيلا بروفر-شتروكس، أن ما يصل إلى 52 جنديًا أخذوا استعدادهم لتقديم الدعم، وتابعت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الطلب الرسمي من السلطات في الولاية المساعدة من الجيش.

وأضافت الوزيرة، أن هناك عشرة جنود تلقوا تدريبا خاصا على أعمال الإسعاف، فيما سيتولى الآخرون مهمة المساعدة غير المتعلقة بالرعاية، وقالت إنه بذلك سيتم تخفيف العبء على أطقم الرعاية بشكل ملموس.

وحسب بيانات ولاية هامبورج، فإن هناك 325 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في 32 من إجمالي نحو 150 دار رعاية في الولاية، وأوضحت السلطات أن هناك أكثر من خمس حالات كورونا، في 14 دارًا.

فيروس كورونا الجيش الألماني هامبورج بروفر-شتروكس

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