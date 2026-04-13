13 شهيدًا و16 جريحًا في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

كتب : مصراوي

08:18 ص 13/04/2026

قصف لبنان

وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، استشهاد 13 شخصا وجرح 16 آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتها بلدتي تفاحتا ومعروب في جنوب لبنان.

وأسفرت الغارة على تفاحتا عن استشهاد 9 أشخاص و13 جريحا، فيما أوقعت الغارة على معروب 4 شهداء و3 جرحى.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان، استهدفت مدينة النبطية وبلدتي ميفدون وشوكين، إضافة إلى بلدة القليلة، وبلدة بيوت السياد في قضاء صور، وبلدة مجدلزون.

وتزامنت هذه الغارات مع اشتباكات من المسافة صفر بين عناصر "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح في بلدات بنت جبيل والخيام وشمع وصراف.

من جهته، أعلن "حزب الله" استهداف مستوطنة كريات شمونة ومستوطنة دوفيف بصلية صاروخية لكل منهما، في تصعيد متبادل على الجبهة الجنوبية، وفقا لروسيا اليوم.

قصف لبنان لبنان قصف جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي

"التريلا دخلت في الملاكي".. مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم بالوادي
