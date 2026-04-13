ترامب يُهاجم بابا الفاتيكان: لست من المعجبين به

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترام، إنه ليس من المعجبين بالبابا ليو الرابع عشر، وذلك بعد توجيه زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم نداء للسلام السبت.

صرح ترامب في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند: "لست من أشد المعجبين بالبابا ليو إنه شخص ليبرالي للغاية وهو رجل لا يؤمن بمكافحة الجريمة"، متهما البابا بـ"التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي".

والسبت ناشد البابا الأمريكي البالغ 70 عاما القادة لإنهاء الحروب، قائلا "كفى عبادة للذات والمال، كفى عرضا للقوة، كفى حربا".

وكرر ترامب تصريحاته للصحافيين في منشور على موقع "تروث سوشيال" قائلا: "لا أريد بابا يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا".

ونفت واشنطن والفاتيكان مؤخرا تقارير تتحدث عن وجود خلاف بينهما.

والجمعة، نفى مسؤول في الفاتيكان تقارير تفيد، أن مسؤولا رفيع المستوى في البنتاجون أعطى مبعوث الكنيسة إلى الولايات المتحدة "محاضرة لاذعة" بسبب انتقادات البابا ليو لإدارة ترامب.

وأورد موقع "ذا فري برس"، أن البنتاجون استدعى الكاردينال كريستوف بيير في يناير حيث تعرض للتوبيخ من قبل مساعد وزير الدفاع الأمريكي للسياسات البريدج كولبي، وهي رواية رفضها البنتاجون ووصفها بأنها "محورة".

وقال المسؤول العسكري للكاردينال، إن الولايات المتحدة: "لديها القوة العسكرية لفعل ما تشاء.. وأن من الأفضل للكنيسة أن تقف إلى جانبها"، وفقا لسكاي نيوز.