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الخارجية الفلسطينية: 1022 إصابة في صفوف جالياتنا في أنحاء العالم

06:33 م الأربعاء 22 أبريل 2020
الخارجية الفلسطينية: 1022 إصابة في صفوف جالياتنا في أنحاء العالم

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

رام الله - أ ش أ

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن عدد الإصابات بين أبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم بلغ 1022 إصابة، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة حتى الآن.

وأضافت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء- أنه تم رصد 11 إصابة جديدة في صفوف أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 621 إصابة هناك.

وأوضحت أن سفارات وبعثات فلسطين في عديد الدول، تتابع من خلال لجان الطوارئ التي تم تشكيلها، أوضاع الجاليات والطلبة وتقدم لهم التدخلات والمساعدات السريعة، وتتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم.

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