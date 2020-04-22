ترامب: أصدرت تعليمات بتدمير أية زوارق إيرانية تتحرش بسفننا
واشنطن- (د ب أ):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أصدر تعليمات بتدمير أية زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية.
وكتب ترامب، على حسابه على موقع تويتر، :"لقد أصدرت تعليمات للبحرية الأمريكية بإطلاق النار وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا ما تحرشت بسفننا في البحر".
وتبادلت البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية الاتهامات بالتحرش بسفن كل جانب منهما الآخر في الخليج.
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